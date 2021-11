Hückelhovens Doppelerfolg über Erkelenz : Zwei Derbys, ein Sieger in der Handball-Bezirksliga

Vor allem bei den Herren war Rurtal Hückelhoven im Duell mit dem TV Erkelenz deutlich überlegen. Foto: nipko

Handball-Bezirksliga Am Wochenende trafen sowohl bei den Damen als auch bei den Herren der ASV Rurtal Hückelhoven auf den TV Erkelenz. Der Sieger hieß jeweils Rurtal – einmal sogar recht deutlich.

Von Daniel Brickwedde

Zwei Derbys an einem Abend mit denselben Vereinen – die Konstellation am Samstagabend war schon bemerkenswert. Und diese sah am Ende einen klaren Sieger, einen Doppelsieger quasi: den ASV Rurtal Hückelhoven. Denn sowohl die Damen- (19:14) als auch die Herren-Mannschaft (37:20) des Vereins setzte sich schließlich in heimischer Halle gegen das jeweilige Team des TV Erkelenz durch.

„Das ist schon ärgerlich, dass wir nicht an das gute Spiel gegen Anrath anknüpfen könnten“, sagte Frank Höffges, Trainer der TV-Damen, im Nachgang. Gegen Anrath hatte seine Mannschaft vor gut einem Monat das letzte Ligaspiel knapp mit 27:28 verloren, nach der langen Pause zeigte sich Erkelenz nun auffallend fehleranfällig. „Wir haben uns selbst besiegt. Wenn Rurtal vielleicht sechs Fehler gemacht hat, haben wir zwölf bis 13 gemacht, wenn Rurtal einen Siebenmeter verworfen hat, haben wir dafür zwei nicht verwandelt. Daher darf man sich nicht wundern, wenn man mit leeren Händen nach Hause fährt“, sagte Höffges zur zweiten Niederlage im dritten Spiel. Dabei hielt seine Mannschaft bis zur Halbzeit die Partie mit 9:9 offen, führte sogar kurz zuvor mit zwei Toren Vorsprung. Doch Rurtal blieb dran. „Das hat meine Mannschaft gut gemacht, ist immer wieder rangekommen in der ersten Halbzeit“, sagte Rurtal Trainer Alex Falatik, der vor allem mit dem Auftritt seiner Mannschaft nach der Pause zufrieden war: „Da standen wir hinten gut, waren vorne konsequent und haben die Tore gut herausgespielt.“

Bei Erkelenz kippte das Spiel hingegen in der zweiten Halbzeit: In der 32. Minute ging der TV zwar mit 11:10 in Führung, doch innerhalb weniger Minuten zog Rurtal schließlich auf 16:11 davon – der Knock-out für Erkelenz. „Wir müssen zwei Dinge tun: Wieder zu einem fehlerärmeren Spiel finden und mehr Effizienz im Angriff zeigen. Da hat es geklemmt“, sagte Höffges zu den nur fünf Treffern in der zweiten Halbzeit. Das nächste Spiel ist am kommenden Samstag daheim gegen HG Kaarst/Büttgen II. Rurtal steht hingegen mit drei Siegen aus drei Spielen blendend da: Der nächste Gegner am Samstag ist die Damen-Reserve des HSV Wegbergs.

Im Herren-Derby fiel die Niederlage für Erkelenz mit 20:37 noch deutlicher aus. Dabei wollte TV-Trainer Sascha Greifendorf mit seinem Team nach drei Niederlagen zum Saisonstart erstmals Punkte einfahren. „Bis zum Stand von 6:8 konnten wir noch gut mithalten, fingen dann aber an, teils zu früh, teils zu unplatziert, teils mit Wurfpech die Bälle aufs gegnerische Tor zu bringen“, sagte Greifendorf. Rurtal nutzte diese Schwächephase konsequent aus und baute bis zur Halbzeit den Vorsprung auf 18:10 aus, der im zweiten Abschnitt sukzessive größer wurde. Greifendorf sah aber auch positive Aspekte: „Zum einen haben sich alle Feldspieler in der Torschützenliste eintragen können, zum anderen haben vor allem die Spieler, die bisher wenig Einsatzzeiten hatten, Spielzeit bekommen und überzeugen können.“ Am kommenden Samstag geht es gegen Welfia Mönchengladbach weiter. Rurtal, das nun bei einem Sieg und einer Niederlage steht, empfängt die Männer vom HSV Wegberg – also bereits das nächste Doppelderby für die Damen- und Männer des ASV.

