Beeck trifft in Regionalliga auf Rödinghausen : Ein Gegner mit neuer Motivation

Beecks Aram Abdelkarim (r., hier im Duell mit Schafhausens Marc Hotopp) dürfte gegen Rödinghausen wieder als Dampfmacher über die Außen gefragt sein. Foto: Michael Schnieders

Fußball-Regionalliga Beeck spielt am Samstag gegen den SV Rödinghausen. Seit Kurzem ist klar, dass der SV grundsätzlich aufsteigen könnte, da die Auflagen für die 3. Liga gelockert worden sind.

Zum insgesamt vierten Mal misst sich der FC Wegberg-Beeck im heimischen Waldstadion mit dem SV Rödinghausen – ein Gegner, mit dem der FC aus historisch-emotionalen Gründen sehr verbunden ist. Denn am 1. August 2015 war Rödinghausen Beecks allererster Regionalligagegner. Die Ostwestfalen, angeführt vom jetzigen Schalke-Profi Marius Bülter, gewannen 5:0. Und gut zwei Jahre später, am 13. Oktober 2017, schlug Beeck den SV 3:1 – zusammen mit dem 2:1 gegen Preußen Münster in der Vorsaison war das Beecks bislang spektakulärster Regionalligasieg.

„Rödinghausen ist für uns in der Tat ein interessanter Gegner mit auch vernünftigen Leuten in der Leitung“, sagt Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen, der alle bisherigen sechs Duelle mit dem SV mitgemacht hat – die ersten vier als Beecker Trainer, die beiden in der Vorsaison in seiner neuen Funktion.

INFO Vierter Trainerwechsel: KFC degradiert Voronov Regionalliga Schlusslicht KFC Uerdingen hat seinen Coach Dmitry Voronov von der Aufgabe als Cheftrainer entbunden. Voronov soll in anderer Funktion dem Verein aber erhalten bleiben. Interimsmäßig betreut das Team nun der Sportliche Leiter Patrick Schneider alleine. Wegen des selbstgestellten Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens droht dem KFC satzungsgemäß noch ein Neun-Punkte-Abzug. Aktuell hätte er damit minus drei Punkte.

Bei aller Wertschätzung für Rödinghausen: Die Kleeblätter brauchen im Kampf um den Klassenerhalt jeden Zähler. „Klar, wir wollen Rödinghausens guten Lauf stoppen“, bekräftigt Henßen. Stammkeeper Stefan Zabel (Rückenbeschwerden) dürfte weiterhin ausfallen, dasselbe gilt für Stürmer Jonathan Benteke. „Wir können leider noch gar nicht so genau sagen, was Jonathan hat. Fakt ist, dass er Blut im Muskel hatte. Weitere Untersuchungen sollen nun Aufschluss geben“, erläutert Henßen.

Kevin Weggen hat für seine Notbremse gegen Bonn die erwarteten zwei Spiele Sperre bekommen. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Jan Bach, der sich im Mittelrheinpokalspiel am Mittwoch in Schafhausen eine Schulterblessur zugezogen hat.

Rödinghausen kommt auf alle Fälle mit breiter Brust ins Waldstadion: Das Team aus dem Kreis Herford hat fünf der letzten sechs Spiele gewonnen, das sechste endete mit einem Remis. Der bereits Ende August vollzogene Trainerwechsel machte sich bei den Ostwestfalen bezahlt: Nach drei Auftaktniederlagen musste Nils Drube gehen, unter Carsten Rump läuft es nun prächtig. Mit 23 Punkten hat sich der SV ins Mittelfeld vorgearbeitet – mit acht Zählern Rückstand auf Tabellenführer RW Essen.

Was für Rödinghausen seit Kurzem von Bedeutung ist. Denn da gab der DFB bekannt, dass die Auflagen beim Stadion für die Lizenzerteilung der 3. Liga bereits für die kommende Spielzeit erheblich reduziert werden: Statt wie bislang exakt 10.001 Zuschauern ist dann nur noch ein Fassungsvermögen von exakt 5.001 Zuschauern nötig – für den SV ein gewaltiger Unterschied. Denn das äußerst schmucke Häcker Wiehenstadion hat ein Fassungsvermögen von rund 2500 Zuschauern (davon 1489 überdachte Sitzplätze).

„Wir hätten das Stadion niemals auf 10.000 Zuschauer ausbauen können, und daher haben wir uns bisher auch nicht für die 3. Liga beworben“, erklärt SV-Geschäftsführer Alexander Müller. Gravierend bemerkbar machte sich das in der wegen Corona abgebrochenen Saison 2019/20: Die beendete der SV nach Anwendung der Quotientenregel nämlich als Meister. An der folgenden Aufstiegsrelegation nahm stattdessen Vizemeister SC Verl teil – und schaffte gegen Lok Leipzig auch den Sprung in Liga drei.

Selbiges würde nicht noch einmal passieren. „Wir haben nun andere Voraussetzungen. Sollten wir noch einmal sportlich so weit kommen wie 2020, könnten wir die 3. Liga von der Stadionkapazität her stemmen. Denn auf 5000 Zuschauer könnten wir das Stadion ausbauen“, erklärt Müller.