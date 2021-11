Enge Spitze in der Kreisliga A : Roland Millich will ins Aufstiegsrennen einsteigen

Nils Brandt, Trainer Roland Millich. Foto: nipko

Kreisliga A Trotz der Pokalniederlage im Elfmeterschießen gegen Waldbröl spielt Roland Millich eine gute Saison. Nun kommt es zur Bewährungsprobe im Spitzenspiel gegen den SC Erkelenz.

Am 14. Spieltag der kommt es am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer SC 09 Erkelenz und dem SV Roland Millich. Die Millicher Gäste haben aufreibende Tage hinter sich, denn in der ersten Runde des Mittelrheinpokals gab es das denkwürdige 5:6-Niederlage im Elfmeterschießen beim RS Waldbröl. Dennoch wurde das anschließende Heimspiel gegen den FC Randerath/Porselen ziemlich souverän mit 3:0 gewonnen. Was zieht Roland-Trainer Nils Brandt für ein Fazit aus den beiden letzten Pflichtspielen? Darauf angesprochen gibt sich Brandt durchaus optimistisch: „Das Spiel in Waldbröl war wirklich absolute Spitze von beiden Teams. Schade, dass wir die dramatische Partie letztlich als Verlierer beendeten.“

Das Geschehen in Waldbröl lässt sich so zusammenfassen: Von Beginn an legten beide Mannschaften los wie die Feuerwehr, wobei Millich durch einen Pfostenschuss von Kevin Rapp die beste Chance hatte (30.), aber bis zur Pause blieb es beim 0:0. In der 50. Minute gab es Strafstoß für den RS, doch der ging über das Tor. 20 Minuten später pfiff der Schiedsrichter wiederum einen diesmal sehr fragwürdigen Elfer für Waldbröl, den Luschnikow zum 1:0 verwandelte (70.). Millich gab nun alles und drängte – und bekam in der Nachspielzeit ebenfalls einen Strafstoß zugesprochen, den Pascal Schostock zum späten Ausgleich nutzte.

In der anschließenden torlosen Verlängerung waren beide Teams auf Sicherheit bedacht, so dass es schließlich zum Elfmeterschießen kam. Dazu hatte sich Nils Brandt – als Torwart – selber eingewechselt. Zum Unglücksraben wurde dann Kevin Rapp, der als einziger aller zehn Schütze nicht traf: „Trotzdem muss ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Wir hätten auch als Sieger vom Platz gehen können. Insgesamt war es trotz allem ein tolles Erlebnis“, sagte Brandt zum ersten Auftritt des Vereins im Mittelrheinpokal. .

Voller Vorfreude fahren die Schwarz-Gelben nun zum Kracher nach Erkelenz. Der SC 09 ist nach wie vor die einzige Mannschaft der Liga, die noch ungeschlagen ist, während Millich in den letzten Wochen so richtig in Fahrt gekommen ist und Sieg um Sieg einfuhr. Deswegen geht Nils Brandt optimistisch, aber auch realistisch an die Aufgabe heran: „Ich denke schon, dass Erkelenz als Favorit in die Partie gehen wird. Ich hatte den SC 09 ja schon vor der Saison als eine der Mannschaften eingeschätzt, die ganz oben mitmischen wird.“