Auslosung im Mittelrheinpokal : Traumlos für SV Helpenstein – Alemannia kommt

Fussball-Mittelrheinpokal Am Donnerstagabend wurden die Partien der 2. Runde im Mittelrheinpokal ausgelost. Bezirksligist SV Helpenstein darf sich auf den Regionalligisten und Traditionsverein Alemannia Aachen freuen.

Genau eine Woche später, am Mittwoch, 24. November, tritt Regionalligist FC Wegberg-Beeck bei Bezirksligist SC Blau-Weiß Köln an. Ein sehr attraktives Los zog auch Bezirksligist SG Union Würm-Lindern: Die Elf von „Jo“ Lambertz erwartet den Mittelrheinligisten Borussia Freialdenhoven. Und Landesligist Germania Teveren, der vierte Heinsberger Klub in Runde zwei, reist zu A-Ligist SC Elsdorf (beide Partien am Samstag, 20. November).