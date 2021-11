Kreisligist schlägt Germania Kückhoven : Ratheims Sieg im Sechs-Punkte-Spiel

Fussball-Kreisliga Der VfJ Ratheim gewinnt mit 4:2 gegen TuS Germania Kückhoven und vergrößert den Abstand auf die Abstiegsränge in der Kreisliga A. Germania-Coach Dirk Valley war nach der Partie sichtlich bedient.

Während die Ratheimer zunächst nicht wirklich ins Spiel fanden, ließen die Gäste selbst beste Chancen liegen. In der elften Minute liefen gleich zwei Akteure alleine auf das Ratheimer Tor zu, agierten jedoch zu hastig, so dass VfJ-Schlussmann Gerrit Thora die Situation bereinigen konnte. Nach 20 Minuten musste Ratheims Torjäger Nick Camps wegen muskulären Probleme das Feld verlassen: „Nick hatte den Belastungstest gut absolviert, doch im Spiel kamen die Schmerzen wieder“, sagte Trainer Ingendorn. Camps wurde von Robin Bellgardt ersetzt, der ein starkes Spiel zeigte.

Und dann fiel wie aus dem Nichts das Tor für Ratheim. Ein eigentlich verunglückter Schuss von Robin Dahmen fiel David Balo vor die Füße, der zum 1:0 abschloss (23.). Das machte Kückhovens Trainer Dirk Valley richtig sauer: „Zu diesem Zeitpunkt hätten wir schon 2:0 oder sogar 3:0 führen können, ja müssen.“ Auch nach dem Seitenwechsel machte Kückhoven Druck, doch das Tor fiel wiederum auf der anderen Seite. Bei einem Schuss aus rund 20 Metern von Robin Dahmen sah Germania-Keeper Mike Kyek nicht gut aus und es hieß 2:0 für die Gastgeber (49.). In der Folgezeit vergab Kückhoven erneut zahlreiche gute Möglichkeiten, doch auch Ratheim hatte Chancen und scheiterte zweimal an der Latte. Als Justin Fischer dann das 3:0 markierte, schien die Partie gelaufen (59.).

Doch es kam kurzzeitig nochmal Spannung auf. Nach schöner Vorarbeit von Christoph Kehr, war Fabian Malek zur Stelle und verkürzte auf 1:3 (81.). Und auch jetzt hätte Kückhoven den Anschlusstreffer machen können, doch es sollte nicht sein an diesem Tag. Endgültig begraben waren die Hoffnungen der Gäste, als Petrick Freck drei Minuten vor Schluss mit einem sehenswerten direkten Freistoß zum 4:1 für seine Farben traf. Mehr als Ergebniskosmetik war das 2:4, das Lukas Küppers in der Nachspielzeit machte, nicht mehr für Germania Kückhoven.

Ein unzufriedener Dirk Valley meinte nach der Niederlage: „Wir haben heute wirklich in allen Mannschaftsteilen Fehler gemacht. So muss ich sagen, dass der Gegner letztendlich verdient gewonnen hat.“ Sein Ratheimer Kollege Sven Ingendorn hatte die Partie ähnlich gesehen: „Ich finde, aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel schon verdient gewonnen. Allerdings waren wir auch sehr effektiv, und wenn wir zu Beginn der Begegnung in Rückstand geraten wären, hätten wir uns nicht beschweren können. Obwohl meine Mannschaft zur Pause mit 1:0 führte, haben ich ganz klar gesagt, dass das bisher garnichts war.“ Doch am Ende hatte sein Team die Tore genau zum richtigen Zeitpunkt erzielt.