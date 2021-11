Regionalligist zittert sich weiter : Ein Zentimeter entscheidet das Pokalspiel für Beeck

Jeff-Denis Fehr (rotes Trikot) war Beecks Bester, setzte sich gegen Schafhausens vielbeinige Abwehr häufig durch – freilich ohne Ertrag. Foto: Michael Schnieders

Mittelrheinpokal Erst im Elfmeterschießen kam Regionalligist FC Wegberg-Beeck bei Landesligist Union Schafhausen eine Runde weiter, gewann so mit 6:5. Ausgerechnet Yves Gerrit Henkens verschoss den einzigen Elfmeter, traf nur die Lattenunterkante.

In der vergangenen Saison spielte Yves Gerrit Henkens noch für Beecks mittlerweile nicht mehr existente Reserve, war unter Trainer Mark Zeh sogar deren Kapitän. Ausgerechnet er wurde im Pokalknaller der ersten Runde im Schafhausener Kuhlert zur tragischen Figur: In der 103. Minute eingewechselt, war er im Elfmeterschießen der einzige Fehlschütze: Sein wuchtiger Schuss prallte an die Lattenunterkante – und sprang von dort ins Feld zurück. Da alle anderen Akteure trafen und es vor dem Schießen vom Punkt 1:1 gestanden hatte, gewann Beeck mit 6:5 und zog so in die 2. Runde ein.

„Ein Zentimeter hat übers Weiterkommen entschieden“, merkte treffend „Mister Union“ Hermi Jansen an. 120 Minuten lang hatten die Gastgeber dem klaren Favoriten einen packenden Kampf geliefert. „Ein Zwei-Klassen-Unterschied war doch nicht zu erkennen“, stellte unwidersprochen Schafhausens Trainer Jochen Küppers fest. Der hatte seine Jungs äußerst akribisch auf den Pokalfight eingestellt, unter anderem mit einer einstündigen Videoanalyse tags zuvor. Überhaupt setzt Küppers, gebürtiger Golkrather und bereits seit 2014 Schafhausens Coach, ganz massiv auf dieses Mittel, lässt jedes Spiel von Videoanalyst Alex Gärtner per Videodrohne aufzeichnen – auch gegen Beeck sauste die Drohne in luftiger Höhe nonstop am Spielfeldrand entlang.

INFO Treffsichere Elfmeterschützen Schafhausen: Claßen – Bertrams (119. Küppers), Florack, Hotopp, Beumers (120. Beckers) – Jennissen, Kaußen – Fratz (103. Henkens), Grüttner, Sonnenschein (82. Roebner) – Jörling (68. Braun) Beeck: Estevao – Passage, Hühne, Wilms, Meurer – Fischer (62. Arifi), Kühnel – Fehr, Bach, Abdelkarim (68. Hoffmanns) – Hasani (100. Kleefisch) Tore: 1:0 Grüttner (10.), 1:1 Bach (32.)

Elfmeterschießen: 2:1 Kaussen, 2:2 Hühne, 3:2 Florack, 3:3 Hoffmanns, Henkens verschießt, 3:4 Fehr, 4:4 Claßen, 4:5 Kühnel, 5:5 Grüttner, 5:6 Wilms

Gelb-Rote Karte: Hotopp (115.)



Schiedsrichter: Ivan Mrkalj (Köln) Zuschauer: 675

Während diese aber vielen Zuschauern verborgen geblieben sein dürfte, dürften alle der insgesamt deutlich über 700 Zuschauer (davon 675 zahlende) die frühe Führung des Außenseiters mitbekommen haben: Phillip Grüttner traf mit einem Kullerschuss (10.). Beeck schüttelte sich kurz und meldete dann seinerseits Ansprüche an: Jeff-Denis Fehr, Beecks Bester, zwang Unions Schlussmann Carlo Claßen bei seinem Freistoß zu einer ersten Glanzparade (16.). Sebastian Wilms hatte danach Pech mit einem Lattenkopfball nach einer Ecke (24.), Beecks dritte Großchance führte dann aber zum Ausgleich: Jan Bach traf aus recht spitzem Winkel ins kurze Eck (32.) – und vergab danach die Führung (37.).

Nach dem Seitenwechsel wurde Beecks optische Überlegenheit mit gefühlt 75 Prozent Ballbesitz noch größer, doch wirklich zwingend wurde der Regionalligist über weite Strecken nicht. Umgekehrt hatte Grüttner Unions erneute Führung auf dem Fuß (53.). Erst in der Schlussphase wurde Beeck zwingend, da rettete Claßen sowohl gegen den eingewechselten Muja Arifi (83.) als auch wenige Sekunden später mit spektakulärer Fußabwehr gegen Fehrs Direktabnahme aus kurzer Distanz (84.).

In der Verlängerung passierte vor beiden Toren lange Zeit nicht viel. Der ebenfalls eingewechselte Marc Kleefisch vergab Beecks beste Chance, ehe es ganz am Ende hektisch wurde. Zunächst sah Unions Innenverteidiger Marc Hotopp wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (115.), ehe in der fünften Minute der Nachspielzeit Arifi doch noch Beecks vermeintlichen Siegtreffer erzielte. Nach Intervention seines Assistenten nahm Schiri Ivan Mrkalj den Treffer wegen Handspiels des Schützen unter dem tosenden Jubel der Schafhausener Anhänger aber wieder zurück – so kam es zum Elferdrama.