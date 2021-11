Erster Sieg unter Trainer Schmidt : MSV überzeugt mit „Leidenschaft und Mentalität“

Hagen Schmidt. Foto: MSV Duisburg

Düsseldorf Der MSV Duisburg hat seine Negativserie beendet und wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Trainer Hagen Schmidt lobte seine Mannschaft nach dem Heimsieg gegen Viktoria Berlin, sprach aber auch ein altbekanntes Problem an.

Für Trainer Hagen Schmidt war es ein „verdienter Erfolg“. Das 1:0 gegen Viktoria Berlin dürfte jedoch auch ein Spiel gewesen sein, an das sich der 51-Jährige lange erinnern wird. Immerhin war es im dritten Anlauf sein erster Punktspielsieg mit den Zebras – und ein ganz wichtiger dazu.

„Es tut nach den letzten Wochen unheimlich gut, einen Sieg einzufahren“, sagte Schmidt. Zwar bleiben die Duisburger trotz des Dreiers auf einem Abstiegsrang, gehen nun aber mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause.

Auch wenn gegen Berlin nicht alles funktionierte, wurde deutlich, dass die Mannschaft gewillt ist, die Vorgaben des neuen Trainers umzusetzen. „Wir haben ein wichtiges Zeichen gesetzt. Das ist der Fußball, den ich mir wünsche“, sagte Schmidt, der mit dem Auftreten seiner Mannschaft zufrieden war: „Unsere Jungs waren heute allesamt gut. Die Leidenschaft und die Mentalität, die sie gezeigt haben, möchte ich genau so sehen. Das ist die Basis“, sagte Schmidt. Kapitän Moritz Stoppelkamp ergänzte: „Das ist erleichternd. Wenn man die letzten Wochen betrachtet und auf die Tabelle schaut, dann war es nicht einfach für uns.“

Nach anfänglichen Schwierigkeiten, in denen der MSV „keinen Zugriff“ bekommen hatte, übernahmen die Hausherren vor 7575 Zuschauern mehr und mehr das Kommando. Den entscheidenden Treffer erzielte Aziz Bouhaddouz (52. Minute), der nach Verletzungspause seinen ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison bestritt. „Aziz war mit seiner körperlichen Wucht und Größe natürlich ein wichtiger Faktor in unserem Spiel“, meinte Schmidt: „Aziz ist im Luftkampf immer präsent und schirmt unheimlich viele Bälle ab.“

Einzig die fehlende Effektivität und Kaltschnäuzigkeit bemängelte der Trainer. Nach dem 1:0 hatten die Duisburger eine Fülle guter Torchancen ungenutzt gelassen. Die beste Gelegenheit vergab Moritz Stoppelkamp. Der Kapitän scheiterte mit seinem Elfmeter an Berlins Torhüter Julian Krahl. „Dass wir es bis zum Ende so spannend gemacht haben, war nicht notwendig und lag einzig und allein an uns. Wir hätten viel eher den Deckel drauf machen müssen. In der 3. Liga zählt Effektivität. Das ist bei uns immer ein Thema. Wenn man nicht Effektiv ist, muss man bis zum Ende zittern“, sagte Schmidt, der auch zugeben musste, dass die Rote Karte gegen Berlins Patrick Kapp kurz nach dem Führungstor mit entscheidend für den fünften Saisonsieg war: „Die hat uns natürlich in die Karten gespielt. Wir haben unsere Ballbesitzphasen gut ausgespielt.“

Mit einem Erfolg im nächsten Ligaspiel bei 1860 München am 20. November (14 Uhr) will Duisburg in der Tabelle weiteren Boden gut machen. Der Sieg gegen Berlin sei zwar „ein etwas größerer Schritt in die richtige Richtung“ gewesen, „aber wir sind noch lange nicht da unten raus“, sagte Schmidt. Zuvor tritt der MSV am 13. November (13.30 Uhr) in der 3. Runde im Niederrheinpokal beim Landesligisten SV Sonsbeck an.