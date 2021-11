Vier Lichtmasten von der Autobahn : Wie sich Beecks Gegner auf das Pokalspiel vorbereitet

Der Sportplatz Im Kuhlert verfügt über kein Flutlicht – fürs Pokalspiel gegen Beeck werden nun erstmals mobile Masten aufgestellt. Foto: Union/FC Union Schafhausen

Fussball-Mittelrheinpokal Für das Spiel im Mittelrheinpokal gegen Beeck am Mittwoch installiert Schafhausen vier mobile Lichtmasten – so kann das Derby doch „Im Kuhlert“ ausgetragen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mario Emonds

Groß war bei Landesligist Union Schafhausen die Freude, als dem Pokalsieger des Fußballkreises Heinsberg für die erste Runde des Mittelrheinpokals der Regionalligist FC Wegberg-Beeck zugelost wurde – und damit der Primus aus dem eigenen Kreis. Beide Vereine verstehen sich seit jeher prächtig – nicht zuletzt, weil Beeck in der jüngeren Vergangenheit der Union gleich zweimal sein Waldstadion als Austragungsstätte für Partien im Mittelrheinpokal gegen Fortuna Köln zur Verfügung gestellt hatte.

Der ersten Freude folgte dann die Überlegung, wo die für unter der Woche angesetzte Partie denn ausgetragen werden könne – der Schafhausener Sportplatz „Im Kuhlert“ verfügt über kein Flutlicht. „Als Alternativen kamen da Beeck und zudem Waldenrath auf, wo wir öfter trainieren. Doch dann reifte die Idee, das Spiel doch daheim auszutragen“, erzählt Christoph Janßen, bis zur Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag Unions Vorsitzender und seitdem Beisitzer.

Da in Unions Vorstand auch Menschen mit technischem Sachverstand und den nötigen Beziehungen sitzen, war die Lösung rasch gefunden: die Installation einer mobilen Flutlichtanlage. „Wir haben vier neun Meter hohe Lichtmasten organisiert, wie sie auch auf Autobahnbaustellen zum Einsatz kommen. Die werden auf Anhängern montiert, so dass sich der Aufwand für uns in Grenzen hält“, erläutert Janßen. Jeder dieser Masten sei insgesamt 4000 Watt stark. „100 bis 200 Lux Lichtstärke sind so gewährleistet. Jede Lichtquelle hat dabei eine Beleuchtungsfläche von 4200 Quadratmetern“, führt Janßen aus. Zusammen sind das also 16.800 Quadratmeter – weit mehr, als benötigt wird. Duster wird die Spielfläche am Mittwochabend also gewiss nicht sein.

Die Masten, die rund um den Sportplatz aufgestellt werden, werden mit einem Dieselaggregat betrieben. „Das ist nur 58 Dezibel laut – also sehr moderat“, betont Christoph Janßen und bringt die ganze Aktion launig so auf den Punkt: „Aus dem Spiel des Jahres machen wir die Aktion des Jahres.“ Für die Kosten kommt übrigens ein Sponsor auf, der namentlich aber nicht genannt werden möchte.

Spielt die Witterung mit, rechnet Janßen mit bis zu 700 Zuschauern. Exakt so viele waren es an gleicher Stätte auch beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams am 3. Oktober 2019: Da bezwang die Union den haushohen Favoriten im Kreispokalfinale völlig verdient mit 1:0, da sie weitaus mehr Leidenschaft und Einsatz an den Tag gelegt hatte – das Gros der Zuschauer war darauf völlig aus dem Häuschen.

Doch während es seinerzeit in erster Linie ums Prestige ging (für den Verbandspokal waren beide ja schon qualifiziert), geht es diesmal ums Weiterkommen im Mittelrheinpokal. „Ich will auch unbedingt in die 2. Runde“, bekräftigt Beecks Coach Mark Zeh. Ob da der ein oder andere bisherige Reservist mal eine Chance von Beginn an bekommt, lässt Zeh noch offen.