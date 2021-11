Box-Weltmeister im Cruisergewicht : So kam Pascal Wolters über vier Runden zum WM-Titel

Der Hückelhovener Pascal Wolters ist der neue Box-Weltmeister im Cruisergewicht beim WBU-Verband. Foto: nipko

Analyse Boxen Vom Europameister zum Weltmeister: Der Hückelhovener Pascal Wolters hat seinen Kampf um den WM-Titel im Cruisergewicht gewonnen. Sein Gegner war chancenlos. Eine Titelverteidigung ist bereits in Planung.

Weiterleiten Drucken Von Niklas Bien

Nur vier Runden brauchte Pascal Wolters gegen Muhammad Oguzhan Arifogullari. Dann wurde der Kampf abgebrochen. Arifogullari hatte zuvor mehrfach harte Trefferkombinationen von Wolters einstecken müssen. Er war chancenlos. Wolters siegte also per technischem Knock-out. Der größte Erfolg seiner Karriere.

Ungefähr zwei Stunden vor dem Kampf betrat Pascal Wolters erstmals die Halle. Die unmittelbare Vorbereitung ging er mit seinem langjährigen Physiotherapeuten John Idili durch, der Wolters seit mehr als 21 Jahren als Sponsor und Vertrauensperson unterstützt. Mit bandagierten Händen bekam Wolters noch einmal Instruktionen zum Gegner und boxte sich auf Pratzen, also Schlagpolstern, warm. Körperlich und mental vorbereitet ging es für den Hückelhovener dann zum Ring.

Pascal Wolters (r.) dominierte den Kampf gegen Muhammad Oguzhan Arifogullari und holte sich den WBU-Weltmeistertitel im Cruisergewicht Foto: nipko

Bereits bei den letzten Vorkämpfen an diesem Abend war die Halle in Ratheim gut besucht. Die Stimmung unter den 350 Zuschauern hatte aber merklich ihren Höhepunkt, als es dann zum Hauptkampf um die Weltmeisterschaft ging und Lokalmatador Wolters in die Halle kam. Nach der türkischen und der deutschen Nationalhymne umarmten sich die beiden Kontrahenten ein letztes Mal freundschaftlich. Arno Pokrandt hatte seinen 902. Kampf als Ringrichter gerade eröffnet, da ging Wolters schon offensiv auf seinen Gegner drauf und setzte einige Treffer. Arifogullari überstand diese erste Offensive des Hückelhoveners. In der Folgezeit beruhigte sich der Kampf etwas. Arifogullari wich härteren Treffern immer wieder aus, indem er auf die Knie ging – zum Missfallen der Zuschauer. „Dass die Stimmung gegen mich ist, ist mir egal“, hatte Arifogullari vor dem Kampf verkündet.

Um gerade mental auf so einen Kampf optimal eingestellt zu sein, hat Wolters bestimmte Abläufe – der Kampftag an sich steht unter dem Motto: Gedanken sammeln und in den viel besprochenen Tunnel kommen. Der 31-Jährige nutzt dafür etwa einen Spaziergang mit seinem Hund. Auch ein Besuch am Grab seines Ur-Großvaters, der selber Profiboxer war und zu dem Wolters ein besonderes Verhältnis hatte, steht vor Kämpfen häufig auf dem Programm. „Er möchte in diesen Phasen meistens für sich sein“, sagt sein Vater Frank Wolters.

Im Kampf ist er dafür voll da. In der zweiten Runde versuchte Wolters erneut Schläge durchzubringen, Arifogullari ging abermals auf die Knie und zwang seinen Gegner so, den Angriff abzubrechen. Trotzdem gelang es Wolters in der Mitte der zweiten Runde härtere Treffer zu setzen. Auch in der dritten Runde blieb Wolters entschlossen, trieb seinen Kontrahenten phasenweise durch den Ring, der sich dagegen mit Ausweichen und Klammern wehrte. Zum Ende dieser Runde hing Arifogullari in den Seilen – die Glocke rettete ihn aber in die nächste Runde. Vor der vierten Runde schien Trainer Detlef Türnau die richtigen Worte an Wolters gerichtet zu haben, der Arifoullari weiterhin bearbeitete und ihn zwischendurch fast dazu brachte – im wahrsten Wortsinn – aus dem Ring zu rollen. Sein Trainer hielt das Handtuch zur Aufgabe zwar bereit, warf es aber vorerst nicht. Nach einem weiteren harten Kopftreffer ging der Türke erneut zu Boden. Die Glocke rettet ihn zwar zunächst in die Pause, aus dieser kam er aber nicht zurück und gab auf – der Sieg für Wolters.

„Der Sieg bedeutet mir alles. Ich wollte allen zeigen, dass ich das heute schaffe“, sagte der neue Weltmeister. Nach der kraftraubenden Phase mit intensiver Vorbereitung und dem Kampf folgt für Wolters jetzt Entspannung: „Bis zum Ende des Jahres werde ich erstmal runterfahren. Natürlich halte ich mich fit und trainiere, aber kämpfen werde ich dieses Jahr wohl nicht mehr“, erklärte der Boxer. Auch was die Ernährung angeht, wird sich der 31-Jährige, der sonst sehr penibel auf sein Gewicht achtet, in den Tagen nach dem Kampf etwas gönnen.