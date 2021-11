Fußball-Bezirksliga : Viktoria Goch feiert sicheren Heimsieg

Goch Die Mannschaft von Trainer Daniel Beine überzeugt beim 4:1 gegen den TuS Xanten vor allem in der ersten Halbzeit. Sie hat als Tabellendritter weiter zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SV Budberg.

Viktoria Goch hat in der Fußball-Bezirksliga seine Serie fortgesetzt und einen Konkurrenten in der Spitzengruppe erst einmal ein wenig auf Distanz gebracht. Der Tabellendritte gewann am Sonntag das Heimspiel gegen den TuS Xanten, der bis dahin nur einen Punkt weniger auf dem Konto gehabt hatte, sicher mit 4:1 (3:0). Die Mannschaft von Trainer Daniel Beine, die seit fünf Partien unbesiegt ist und in diesem Zeitraum 13 von 15 möglichen Zählern gesammelt hat, liegt damit weiter nur zwei Zähler hinter dem Spitzenreiter SV Budberg (2:0 gegen den Uedemer SV) zurück und ist punktgleich mit dem Zweiten Sportfreunde Broekhuysen (4:1 beim SV Rindern).

Daniel Beine war sehr angetan vom Auftritt seines Personals in der ersten Halbzeit. „Da hat die Mannschaft den Fußball gespielt, den ich mir wünsche. Daran müssen wir in den kommenden Partien anknüpfen“, sagte der Coach der Viktoria. Jan-Luca Geurtz (14.) gelang früh die Führung für den Gastgeber, der anschließend weitere gute Chancen ausließ. Erst kurz vor dem Seitenwechsel sorgten erneut Jan-Luca Geurtz (40.) und Levon Kürkciyan (43.) mit ihren Treffern zum 3:0 für die Vorentscheidung.

In der zweiten Halbzeit ließen beim Titelanwärter dann, so Beine, „angesichts des klaren Vorsprungs die Laufleistung und der Einsatz etwas nach“. Trotzdem kamen keine Zweifel mehr am Erfolg auf, zumal der Gastgeber sich weitere Chancen herausspielte. David Epp (57.) verkürzte für den TuS Xanten. Levon Kürkciyan (90.+1) stellte in der Nachspielzeit den Endstand her.