Wegen trockener Sommer in den vergangenen Jahren : SPD will Studie zur Wasserversorgung

Erkelenzer Land Weil die Versorger in den trockenen Sommern der vergangenen Jahre zur Vollauslastung gekommen waren, fordert die SPD-Kreistagsfraktion eine Analyse.

Zunächst ging es der SPD um die ausreichende Versorgung der Bevölkerung im Kreis Heinsberg mit sauberem Trinkwasser. Aus der Antwort der Kreisverwaltung sei hervorgegangen, so die SPD, dass es in den vergangenen Jahren aufgrund immer trockener werdender Sommerzeiten bei allen fünf Versorgern zur Vollauslast gekommen sei. Die SPD sieht hier „dringenden Handlungsbedarf“. Ebenso sieht die SPD die Vernetzung und die Ausgleichsmöglichkeiten der fünf Wasserversorger untereinander als unzureichend an. Die Strukturen seien noch nicht ausreichend, um einen Wasseraustausch bei einem Engpass in einem der fünf Werke auffangen zu können.