Auftakt Landrätekonferenz 2022 : Finanznöte der Kommunen in NRW wachsen

Finanznöte der Kommunen in NRW wachsen

Die Finanznöte der NRW-Kommunen wachsen - bei der Jahreskonferenz der NRW-Landräte in Berlin gibt es viel zu besprechen (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Corona, Ukraine-Vertriebene, zunehmende Soziallasten und Energiekosten - und dann noch die Altschulden. Die Jahreskonferenz der NRW-Landräte hat in Berlin viel mit dem Bundesfinanzminister zu besprechen.

Die nordrhein-westfälischen Landräte haben zu Beginn ihrer Jahreskonferenz in Berlin vor erheblichen Haushaltsrisiken gewarnt und eine Altschulden-Lösung gefordert. Corona-Lasten, der Krieg in der Ukraine, Störungen von Lieferketten und zunehmende Soziallasten brächten die Kreise finanziell unter Druck, sagte der Präsident des Landkreistags NRW, Landrat Thomas Hendele (Kreis Mettmann), der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.