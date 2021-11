Grenzüberschreitender Fahnungstag im Kreis Heinsberg : Großangelegte Polizeikontrollen

Erkelenzer Land Ein grenzüberschreitender Fahndungs- und Kontrolltag fand am vergangenen Donnerstag, 4. November, statt. Das teilt die Kreispolizeibehörde Heinsberg mit.

In der Hauptsache ging es bei den Kontrollen um Rauschgift- und Eigentumskriminalität, hier insbesondere Kfz-Delikte und Wohnungseinbrüche, sowie auch um die Verfolgung von Verkehrsverstößen. In Grenznähe hatte die Polizei nach eigenen Angaben Kontrollstellen eingerichtet, die sowohl durch mobile Kontrollen als auch durch Fußstreifen unterstützt wurden.

In dem Einsatz am vergangenen Donnerstag wurden insgesamt 265 Fahrzeuge und 197 Personen überprüft. Dabei fertigten die Polizistinnen und Polizisten zwei Strafanzeigen mit Sicherstellungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an. Insgesamt wurden 32 Verwarngelder erhoben. Auch zukünftig, so kündigt es die Kreis Heinsberger Polizei schon an, wird es weitere solcher groß angelegten Kontrollaktionen der Polizei geben, um die Sicherheit im Kreisgebiet zu erhöhen.