Heinsberger Landrat zu Gast bei Maybrit Illner : Stephan Pusch spricht sich für Impfpflicht in der Pflege aus

In der Sendung von Maybrit Illner, von links: Stephan Pusch, und Karl Lauterbach. Foto: Svea Pietschmann/ZDF

Erkelenzer Land Der Landrat des Kreises Heinsberg war bei Maybrit Illner im ZDF zu Gast und zeigte eine klare Kante. Der Wegfall der kostenlosen Tests sei ein Fehler gewesen, die Wiederöffnung der Impfzentren unnötig.

Seit Beginn der Corona-Pandemie steht Stephan Pusch, Landrat des Kreises Heinsberg, mehr im Fokus der Öffentlichkeit als es ein Landrat für gewöhnlich tut. Das hängt natürlich damit zusammen, dass sich im Kreis Heinsberg im Februar 2020 nach einer Karnevalssitzung in Gangelt der erste Corona-Hotspot in Deutschland entwickelt hat. Seitdem ist Pusch weit über den Kreis hinaus bekannt, ist vor allem im vergangenen Jahr regelmäßiger Gast in verschiedenen Talkshows gewesen.

Am Donnerstagabend war es mal wieder so weit, Stephan Pusch war bei Maybrit Illner eingeladen und diskutierte unter anderem mit dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und dem geschäftsführenden Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) über – Überraschung – Corona. In diesen Tagen werden die höchsten Infektionszahlen seit Beginn der Pandemie gemeldet, und dass obwohl mittlerweile 67 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Mit Verweis auf eine sehr hohe Testpositivrate sagt Helge Braun, dass die eigentliche Zahl der positiven Fälle mit Sicherheit deutlich höher sei, da nicht mehr so viele Menschen getestet werden wie noch vor einigen Wochen und Monaten.

Womit die Runde bei einer der zentralen Frage des Abends angekommen war: Wie sinnvoll war es, die kostenlosen Bürgertests abzuschaffen? Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, sagte, die Hoffnung, dass sich durch den Wegfall der kostenlosen Tests mehr impfen lassen, habe sich nicht erfüllt.

Stephan Pusch äußerte dazu ebenfalls eine eindeutige Meinung. Dass man nun nicht wisse, wie hoch das Infektionsgeschehen gerade bei den Ungeimpften ist, sei die Folge davon, dass die Tests als „Keule“ genutzt wurden, um die Ungeimpften zu einer Impfung zu drängen. Die Konsequenz sei nun, dass sich die Leute kaum noch testen lassen.

SPD-Politiker Karl Lauterbach verteidigte die Vorgehensweise, betonte, dass sich so die Kontakte der Ungeimpften reduzieren würden, wenn sie nicht mehr an Veranstaltungen teilnehmen, weil sie keinen Test machen wollen. Denn die Ungeimpften seien der Pandemietreiber. Es müsse überall richtig kontrolliert werden. Als Pusch einhakte und sagte, beim Essen am Mittag in Berlin sei er gar nicht kontrolliert worden und dass dies doch „menschlich“ sei, widersprach Lauterbach vehement und bezeichnete dies als einen „Riesenskandal“.

Skandalös seien auch die Meldungen aus Pflegeheimen, wo doppelt geimpfte Menschen erkranken und sterben, weil ungeimpftes Personal das Virus in die Einrichtungen bringt. Während Helge Braun die Frage, warum es in bestimmten Berufen keine Impfpflicht gebe, mit dem ohnehin schon vorhandenen Fachkräftemangel zu beantworten versuchte, preschte der Heinsberger Landrat vor und sprach sich klar für eine solche Verpflichtung aus. „Wir können es doch nicht zulassen, dass Ungeimpfte in diesem Bereich weiterarbeiten“, sagte er. Zudem kritisierte der CDU-Politiker das Handeln des Staates in der Pandemie, bemängelte ein generelles Problem der Kommunikation und der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Länder. „Ich habe es bis heute nicht verstanden, warum man in so einer nationalen Notlage nicht sagt, ‚wir brauchen einen Bundeskrisenstab’“, sagt Pusch.

Verbesserungspotenzial in der Kommunikation gibt es auch beim Thema Auffrischungsimpfungen. Während Gesundheitsminister Jens Spahn die geschlossenen Impfzentren wieder ins Spiel brachte, gibt es Gegenwind von den Ländern. Auch Pusch sieht keine Notwendigkeit, für die Booster-Impfungen wieder ein Zentrum zu installieren – zumal das in Erkelenz nach Ablauf des Mietverhältnisses Ende September bereits teilweise abgebaut wurde und ein neues errichtet werden müsste. Die von der Stadt Erkelenz geliehenen Container, die ursprünglich für eine Flüchtlingsunterkunft gedacht waren, aber nie als solche genutzt wurden, stehen zwar noch, doch ob es sinnvoll ist, an dieser Stelle wieder etwas aufzubauen, ist fraglich. Die Tendenz im Kreis könnte eher zu kleinen Impfstationen in den einzelnen Kommunen gehen.