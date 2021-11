Kultur im Erkelenzer Land : Bewegende Holzskulpturen im Kunstverein

Diese Skulptur ist Teil der Ausstellung. Foto: Heiko Börner

Erkelenzer Land Für die Schau in Unterbruch, so Kuratorin Ingrid Trantenroth-Scholz, wird der Künstler eine eigene Installation entwickeln, die auf den Ausstellungsraum Bezug nimmt.

In der überregionalen Kunstszene hat sich der Bildhauer Heiko Börner in den vergangenen Jahren mit seinen eigenwilligen Holzskulpturen und Installationen einen Namen gemacht und auch Preise gewonnen. In Nordrhein-Westfalen jedoch stellt sich der 1973 in Arnstadt geborene und heute im bayerischen Ottobrunn lebende und arbeitende Künstler nun zum ersten Mal in einer größeren Ausstellung mit neueren Arbeiten vor, und dies nicht etwa in einer der Rheingroßstädte, sondern im ländlichen Unterbruch, wo der ambitionierte Kunstverein Region Heinsberg im Horster Hof seit Jahren Vertreter der aktuellen deutschen Kunstszene präsentiert.

Kuratorin und zweite Vorsitzende Ingrid Trantenroth-Scholz aus Wegberg freut sich, dass der Verein sich in der überregionalen Kunstszene einen Namen gemacht hat, so dass sich mittlerweile jährlich etwa 50 Kunstschaffende aus ganz Deutschland für Ausstellungen im Horster Hof bewerben. Der Vorstand hat die Qual der Wahl, treffe seine Auswahl so, dass Frauen und Männer unterschiedlichen Alters zum Zuge kommen und die zentralen Kunstsparten Skulptur, Malerei, Fotografie und Installation in den jeweils fünf Schauen pro Jahr vertreten sind.

Heiko Börners aus Stücken massiver Baumstämme entstandene Skulpturen lassen das Statische und Kompakte eines Stammes durch ihre besondere Bearbeitung vergessen, Holz scheint Windungen und Bewegung nachzuvollziehen. Daher auch der vieldeutige Titel: „Paradoxa“. In seiner Ankündigung zitiert der Kunstverein die Kunsthistorikerin Ines Auerbach: „In Börners Skulpturen überschneiden und berühren sich gegenläufige, scharf geschnittene, geometrische Flächen. Sie entwickeln sich kühn in den umgebenden Raum hinein und drängen den Betrachter zum Wechsel der Blickrichtung und des Standpunkts.“

Für die Schau in Unterbruch, so Ingrid Trantenroth-Scholz, wird der Künstler eine eigene Installation entwickeln, die auf den Ausstellungsraum Bezug nimmt. Die Besucher sind eingeladen, bei der Eröffnung der Ausstellung am Sonntag, 7. November, 11.30 Uhr laden, im Horster Hof, Heinsberg-Unterbruch, mit dem Künstler über diese und andere Arbeiten zu diskutieren. Es erscheint eine Edition. Öffnungszeiten (bis 28. November): sonntags 11 bis 17Uhr, samstags 15 bis 18Uhr, und nach Vereinbarung (unter Berücksichtigung der allgemein bekannten Hygieneregeln).

(aha)