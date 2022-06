Kommunale Abgaben im Vergleich : Rade hat günstige Abwassergebühren

Radevormwald Verglichen mit anderen regionalen Kommunen ist die Stadt bei diesen Abgaben verbraucherfreundlich. Allerdings wird im Bergischen durchschnittlich mehr gezahlt als in anderen NRW-Regionen.

Jüngst musste die Radevormwalder Stadtverwaltung einräumen, dass wie in anderen Kommunen von NRW jahrelang zu hohe Zinssätze bei Abwassergebühren abgerechnet wurden. Wer sich darüber geärgert hat, für den hat das Statistische Landesamt nun eine Aufstellung, die ein wenig milder stimmen könnte. Basierend auf den Zahlen von 2019 hat das Landesamt die Abwassergebühren in den einzelnen Städten und Gemeinden verglichen. Radevormwald ist hier innerhalb des Bergischen Landes verbraucherfreundlich. So lag in dem genannten Jahr das Abwasserentgelt bei 3,09 Euro pro Kubikmeter. Damit ist die Bergstadt mit Odenthal und Bergisch Gladbach eine der günstigsten Kommunen in Oberberg und Rhein-Berg. Spitzenreiter bei den hohen Gebühren sind Waldbröl (4,98 Euro pro Kubikmeter) und Reichshof (5,11 Euro).

Allerdings ist der Oberbergische Kreis (4,06 Euro) bei der Abwasserabgabe teurer als der Rheinisch-Bergische Kreis (3,48 Euro). Und generell ist die Region im Vergleich zu anderen Landstrichen in Nordrhein-Westfalen bei den Durchschnittswerten eher in der Spitzengruppe. Verbraucherinnen und Verbraucher in den Regionen der Mittelgebirge Rureifel, dem Bergischen Land und dem Lipper-Bergland zahlen die höchsten Abwasserentgelte in NRW, stellt das Statistische Landesamt fest. Am geringsten sind die Entgelte im Münsterland, Hochstift Paderborn und der Region Düsseldorf. Landesweit am teuersten bei den Abwassergebühren ist ebenfalls eine bergische Kommune, nämlich Much im Rhein-Sieg-Kreis mit 5,55 Euro. Am günstigsten sind die Gebühren in Reken/Münsterland mit nur 1,07 Euro.