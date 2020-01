Feuer im Krefelder Zoo : „Das ist eine Tragik, die kann man sich gar nicht vorstellen“

Krefeld In Krefeld ist das Entsetzen nach dem verheerenden Brand im Zoo groß. Mehr als 30 Tiere starben durch das Feuer. Darunter ist auch der bekannte Gorilla-Silberrücken „Massa“.

Am Morgen haben sich zahlreiche Zoo-Mitarbeiter und Tierpfleger auf dem Gelände versammelt. Die Fahnen des Zoos wehen auf Halbmast als Zeichen der Trauer. Viele der Mitarbeiter weinen, liegen sich in den Armen. „Die Trauer ist groß, es ist wie ein Trauma“, sagt ein Betroffener. Auch viele Krefelder Bürger sind gekommen, manche stellen Kerzen auf. Oberbürgermeister Frank Meyer schrieb bei Facebook, dass es eine Tragödie sei, was sich in der Nacht im Zoo abgespielt habe. „Die Betroffenheit vor Ort war so groß und schmerzhaft. Ich danke allen Helfenden, die in dieser Neujahrsnacht ihr Bestes gegeben haben.“ Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat auf Facebook ebenfalls mit Entsetzen reagiert: "Wir sind zutiefst bestürzt und werden uns in den kommenden Tagen Gedanken dazu machen, wie wir am besten helfen und unterstützen können."