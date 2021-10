Nach Feuer in Kfz-Werkstatt in Neuss : Polizei nennt eine mögliche Brand-Ursache

Nach Feuer in Kfz-Werkstatt in Neuss

Nordstadt Nur einen Tag nachdem die Brand-Ermittlungen an der Scharnhorststraße aufgenommen wurden, hat die Polizei nun eine mögliche Ursache genannt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

(jasi) Nach bisherigen Erkenntnissen gehe man – so heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung – dem Verdacht nach, dass der Brand fahrlässig bei Karosseriearbeiten ausgelöst worden sein könnte. Das Feuer war am Montagabend in der 20 mal 20 Meter großen Halle einer Kfz-Werkstatt ausgebrochen.