Bürgerprotest in Krefeld : Historischem Försterhaus droht Abriss

Krefeld Im Forstwald regt sich Widerstand gegen den Plan der Verwaltung, das rund 170 Jahre alte Försterhaus an der Plückertzstraße abzureißen. Bürger und Politik fordern ein Nutzungskonzept für das historische Gebäude.

Das Vorgehen der Verwaltung, den Abbruch des Hauses ohne Einbeziehung der Politik und Bürgerschaft verfügen zu wollen, sorgt für großes Unverständnis. Herausgekommen war der Plan jetzt, weil Helmut Sallmann im Rahmen der Einwohnerfragestunde der Bezirksvertretung West gefragt hatte, wie es mit dem seit rund zwei Jahren leer stehenden Haus denn weitergehen solle. Die Antwort wurde in der jüngsten Sitzung des Gremiums direkt vor Weihnachten verlesen: Eine Prüfung habe ergeben, dass das Haus nicht die Voraussetzungen erfülle, um unter Denkmalschutz gestellt zu werden, ließ die Leiterin des Fachbereichs Umwelt, Kathrin Gardner, mitteilen. „Es wurde entschieden, für das Försterhaus einen Abbruchantrag zu stellen und das Grundstück nach dem Abbruch aufzuforsten“, heißt es weiter. Städtebaulich, so Gardner, sei es nicht erwünscht, an dieser Stelle Wohnbebauung zu „Verfestigen“. Noch im Mai hatte die Verwaltung auf dieselbe Frage geantwortet, das ehemalige Försterwohnhaus sei zum Verkauf vorgesehen und solle im Bieterverfahren vermarktet werden, da es für die Erfüllung der städtischen Aufgaben nicht mehr benötigt werde.

Das imposante Forsthaus, das heute als Restaurant genutzt wird, ist im Jahr 1838 von Gerhard Schumacher als Jagd- und Wohnhaus erbaut worden. Das kleine Försterhaus, das schräg gegenüber an der Plückertzstraße liegt, ist wohl einige Jahre später entstanden. Bis in die 80er Jahre lebte dort der zuständige Förster, danach wurde das Haus Unterkunft für Waldarbeiter und war bis vor zwei Jahren noch bewohnt.

Der Fall erinnert in gewisser Weise an das Bootshaus am Stadtwaldweiher. Auch dort konnte keine Denkmalwürdigkeit festgestellt werden, der Abriss des Kleinods drohte. Gerettet wurde das Gebäude seinerzeit, weil Krefelder Bürger spendeten und so die Sanierung des Hauses möglich machten.