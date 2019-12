Nettetal : Mit 1,6 Promille gegen Brücke

Bei dem Unfall erlitt der 33-jährige Vater aus Krefeld leichte Verletzungen. Foto: Polizei

Lobberich Mit 1,6 Promille im Blut hat ein 33-jähriger Autofahrer am späten Sonntagabend sein Auto frontal gegen ein Brückengitter an der Straße Am Schänzchen gesetzt. Bei dem Unfall erlitt der Mann leichte Verletzungen.

