Kriminalität in Viersen : Auto in Brand gesetzt

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02162 3770 bei der Polizei zu melden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Viersen Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. In der Nacht zu Dienstag steckten unbekannte Täter in Alt-Viersen ein Auto an, zwei weitere Wagen wurden beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag ein Auto auf der Sittarder Straße in Viersen in Brand gesetzt. Der Wagen brannte laut Polizei vollständig aus, zwei weitere Autos wurden durch das Feuer teils schwer beschädigt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gegen 0.20 Uhr gemacht haben. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02162 3770

(mrö)