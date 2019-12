Astrologie : Vorhersagen für Krefeld: Das sagen die Sterne

Krefeld Die Krefelder Astrologin Karin Trunz hat für uns in die Sterne geschaut. Das sind ihre Prognosen für 2020 - sie betreffen Krefeld und die Weltpolitik.

(jb) Karin Trunz sieht in 2020 ein wichtiges Jahr für den aktuell stattfindenden „sozialen und gesellschaftlichen Umbruch in Deutschland“. Saturn und Pluto stünden im gleichen Verhältnis zur Erde und bildeten eine Konjunktion, also keinen Winkel, weshalb sich ihre elektromagnetischen Kräfte vermischten, so Karin Trunz: „Diese Konjunktion Saturn-Pluto ist weltweit für größere Krisen verantwortlich“, sagt sie und warnt vor einer aufkommenden Rezession oder Finanzkrise, viele würden ihren Arbeitsplatz verlieren und müssten sich neu erfinden. „Nur durch größte Bemühungen der Verantwortlichen aus Politik, Wirtschaft und auch eines jeden Einzelnen können wir das verhindern“, glaubt sie.