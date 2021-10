Ursache des Feuers in Dabringhausen ermittelt : Technischer Defekt löst Brand in der Südstraße aus

Technischer Defekt löst Brand in der Südstraße aus

Ursache des Feuers in Dabringhausen ermittelt

Eine Außenleuchte über dieser Tür war in Brand geraten. Foto: Udo Teifel

Dabringhausen Das Feuer in einem Anbau eines Einfamilienhauses am Samstagabend ist durch eine Einbauleuchte ausgelöst worden. Das ist das Ergebnis des Abschlussberichtes des Brandermittlers der Kriminalpolizei.

Als die Feuerwehr am Samstagabend in der Wohnsiedlung eintraf, brannte der Dachstuhl des Anbaus. Dort war die Küche der Familie untergebracht. Der Dachstuhl wurde komplett zerstört durch das Feuer; ebenso Teile der Photovoltaikanlage. Auch das Dach des Haupthauses musste in der Nahtstelle zum Anbau geöffnet werden, damit das Überspringen der Flammen verhindert wird. Insgesamt vier Löschzüge, drei Rettungswagen, Notarzt und Drehleiter waren mit 56 Feuerwehrleuten im Einsatz.