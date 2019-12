Theater Krefeld : Die Talentschmiede des Theaters

Krefeld Das Opernstudio Niederrhein ist ein Erfolgsmodell. Seit 2012 fördert es junge Sängerinnen und Sänger. Inzwischen gilt die Förderung für alle Sparten. Ab August sind die Plätze für Korrepetitor und Tenor zu besetzen.

Das Wasser ist ganz schön kalt für Absolventen von Schauspiel- und Musikhochschulen: Mit dem Gefühl, den schwierigsten Schritt – eine gute Ausbildung – geschafft zu haben und zu wissen, wie ihr Instrument – die Stimme – funktioniert, werden sie in den Künstleralltag entlassen. Und das erste Engagement zeigt: Die Theorie sitzt. Aber die Bühne verlangt nach mehr. An dieser Stelle setzt das Opernstudio Niederrhein an – mit praktischem Mehrwert. In acht Jahren hat sich gezeigt, dass die Idee, die Operndirektor Andreas Wendholz am Gemeinschaftstheater umgesetzt hat, mehr ist als eine Pufferzone. Die ausgewählten jungen Künstler haben die Chance, mit einem Profi-Ensemble zu arbeiten, Partien einzustudieren und Bühnenerfahrung zu sammeln. Im März ist das nächste Vorsingen: Tenöre, die eine Mozart-Arie im Repertoire haben und Pianistinnen und Pianisten können sich jetzt bewerben.

Beim Neujahrskonzerts am 1. Januar erklingt Beethovens Neunte Sinfonie. Zum Solistenquartett gehört neben den etablierten Theaterkünslern Dorothea Herbert, Kairschan Scholdybajew und Johannes Schwärsky auch Boshana Milkov, die hier den Altpart übernehmen wird. In „Rigoletto“ und im „Räuber Hotzenplotz“ sowie in der „Zauberflöte“ hatten die aktuellen Opernstudio-Mitglieder in diesen Wochen viel zu tun. Mitte November haben sie zudem eine Meisterklasse unter Leitung von Professor Konrad Jarnot absolviert. Mit dem renommierten britischen Bariton, zu dessen Lehrern auch Dietrich Fischer-Dieskau gehörte, arbeiteten sie intensiv an Gesangstechnik und Interpretation. Für Mitte Januar steht bereits ein neuer Meisterkurs auf dem Programm. Diesmal werden die jungen Solisten von dem Barock-Spezialisten Kobie van Rensburg in der Aufführungspraxis alter Musik, speziell im Repertoire von Georg Friedrich Händel unterrichtet.