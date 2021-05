Freie Szene in Neuss : Theater per Zoom und unterm Zeltdach

Markus Andrae ist der künstlerische Leiter, Britta Franken die Kaufmännische Geschäftsführerin des Theaters am Schlachthof. Foto: Helga Bittner

Neuss Das Theater am Schlachthof verzichtet auch in diesem Jahr und Zeiten von Corona auf die übliche Sommerpause. An der Blücherstraße wird weitergespielt.