Ersatz für Leverkusen-Event : Verhinderte Festival-Oper läuft bald im Radio

Leverkusen Für den WDR statt Bayer Kultur: L’arte del mondo und der Poetry-Slammer Masomi führten jetzt „Andromeda und Perseus“ auf. Nur Organisatoren und zwei Pressevertreter saßen – wie die Musiker mit frischem Negativtest – im riesigen Forum-Saal.

Perseus ist eigentlich ein ungewöhnlich kräftiger junger Mann aus Berlin-Neukölln, den es irgendwie durch ein Zeitloch in die Antike verschlägt. Wo er gerade rechtzeitig kommt, um die schöne unschuldige Prinzessin Andromeda zu retten, die an einen Felsen geschmiedet dem Meerungeheuer geopfert werden soll.

Publikum gab es in diesem Fall noch gar nicht, denn die Uraufführung dieses Projekts, die in einem Konzert des stART-Festivals von Bayer Kultur geplant war, musste pandemiebedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Nur Organisatoren und zwei Pressevertreter saßen am Mittwoch – wie die Musiker mit frischem Negativtest – im riesigen Forum-Saal, als der WDR die Uraufführung aufzeichnete, die am 19. September im WDR 3/Oper gesendet werden soll. Zugleich wurde auch gefilmt für eine Dokumentation, die dann auf der Homepage des Senders zu finden ist.