Tipps für gute Vorsätze : So klappt es mit den guten Vorsätzen

Jannik Schmitz ist lizenzierter Fitnesstrainer und arbeitet als Personal Coach. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Es sind, neben dem Aufhören zu rauchen, die häufigsten Vorsätze für das neue Jahr: Mehr Sport, mehr Fitness, weniger Gewicht. Doch meist scheitern sie früh. Fitnesstrainer Jannik Schmitz gibt Tipps, wie es diesmal klappt.

Jahr für Jahr fassen Millionen Menschen zum Neuen Jahr den Entschluss, dass nach dem Jahreswechsel alles anders wird. Schlank, fit und gesund, so wollen die Menschen sein. Spätestens zur Freibadsaison. Doch schon der Kater an Neujahr bremst oft die Motivation. Spätestens, wenn der Alltag einsetzt ist alles, was von den Plänen übrig bleibt, oft eine teure aber ungenutzte Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Doch was lässt sich tun, um die Vorsätze besser umzusetzen und dran zu bleiben? Was ist wichtig, worauf kommt es an? Jannik Schmitz, lizenzierter Fitnesstrainer, Functional Trainer, Personal Coach und medizinischer Fitnesstrainer in Krefeld gibt Tipps und erzählt aus seinem Alltag.

Woran scheitern die guten Vorsätze? „Das ist natürlich sehr individuell und jeder Mensch ist unter dem Strich anders. Aber generell gibt es vor allem drei Hauptgründe: Dass Ziele nicht schnell genug erreicht werden oder keine Besserung zu sehen ist und man frustriert aufgibt, dass das Training zeitlich nicht in den Alltag passt und dass viele Menschen nach Rückschlägen wie Krankheit oder Verletzung nicht den Weg zurück finden“, sagt der 33-Jährige. Außerdem spiele die Ernährung eine große Rolle. „Hier ist es schwer, generelle Tipps zu geben, zumal es ein sehr komplexes Feld ist. Aber zum Beispiel der Konsum großer Mengen Sofdrinks führt dem Körper so viel Zucker zu, dass das beste Training nicht dagegen ankommt. Das führt dann zum beschriebenen Frust und die Motivation geht zurück. Der Schweinehund gewinnt“, erläuertert der Experte.

Info Rezept für gesunden Start in den Tag Jannik Schmitz empfiehlt für den Morgen einen selbst gemachten Smoothie aus einer Banane, Spinat, Ingwer, Joghurt und Mandelmilch. „Das liefert Energie für den Tag, ist nicht besonders Zuckerhaltig und versorgt den Körper mit allen notwendigen Stoffen“, sagt er. Nähere Informationen, Rat und Trainerstunden gibt es unter www.jannik-schmitz.de oder im Studio an der Hochstadenstraße in Uerdingen.

Was hilft dabei, Vorsätze einzuhalten? „Der einfachste Weg, den Vorsatz wirklich durchzuziehen, ist natürlich der über einen Personal Trainer. Aber klar ist auch: Das ist für die meisten Menschen nicht finanzierbar“, sagt Schmitz, der selbst pro Trainerstunde inklusive Vorbereitung und Anfahrt zwischen 80 und 100 Euro berechnet. „Ein fester Termin ist aber in jedem Fall hilfreich. Darum empfehle ich, sich mindestens einen Trainingspartner zu suchen. Freunde, Partner oder Familie bieten sich hier an. Dann können die Partner sich gegenseitig motivieren“, rät er. Und noch etwas sei hilfreich: Klar definierte und erreichbare Ziele. „Viele Menschen lesen Artikel, in denen dann versprochen wird, in sechs Wochen 20 Kilo abzunehmen. Dann sind sie frustriert, wenn es nicht klappt“, sagt Schmitz. Viel besser sei es, kleine, erreichbare Ziele zu setzen. „Am Besten ein übergeordnetes Ziel als Motivation und dann vier oder fünf gut erreichbare kleine Zwischenziele. Die sollte man aufschreiben und irgendwo hinhängen, wo man es oft sieht. Am Arbeitsplatz, im Bad oder am Kühlschrank. Das sorgt für Motivation“, lautet der Vorschlag des ehemaligen Eishockeyspielers, der mit der Jugend des KEV die Deutsche Meisterschaft gewann.

Welcher Trainingsumfang ist ratsam? „Es ist ganz wichtig, physiologisch und psychologisch richtig zu trainieren. Man muss sich einen Plan zurecht legen, der gut in den Alltag integrierbar ist und mindestens sechs Wochen durchhalten. Erfahrungsgemäß ist das der Zeitraum, den etwas braucht, um zur Gewohnheit zu werden. Auch sind zwei bis drei Trainings in der Woche von je 20 bis 30 Minuten besser, als einmal eineinhalb Stunden. Die Muskeln werden dann öfter aktiviert, das hilft beim Aufbau und außerdem braucht der Körper Regenerationsphasen. Zu viel am Anfang bedeutet nur erhöhte Verletzungsgefahr“, erläutert Schmitz.

Was sind realistische Ziele? „Das ist total unterschiedlich. Menschen sind unterschiedlich. Es hängt vom Alter, der Veranlagung, dem Trainingszustand und der Gesundheit ab“, sagt der Coach. Generell gelte aber die Faustregel, dass gerade bei Gewichtsabnahme alles über einem Kilogramm pro Woche nicht realistisch oder, wenn es doch gelingt, oft gesundheitsschädlich sei.

Ist ein Fitnesstudio nötig? „Nicht unbedingt. Man kann auch allein zu Hause trainieren. Aber ich rate dazu, sich zumindest zu Beginn fachmännischen Rat zu holen. Denn viele Übungen werden falsch ausgeführt und das kann im schlimmsten Fall zu Beschwerden führen“, warnt Schmitz Die Teilnahme an Kursen habe außerdem den Vorteil, dass eine feste Struktur vorhanden sei und man eine Verpflichtung empfinde, was helfe, dran zu bleiben.

Was ist bei Ernährung wichtig? „Auch das ist extrem individuell. Aber generelle Regeln gibt es. Ich empfehle, zwei Wochen lang alles aufzuschreiben, was man isst und trinkt. Das hilft, sich bewusst zu machen, wo man sich falsch ernährt. Und bei Getränken empfehle ich, ausschließlich Wasser und Tee zu trinken. Vielleicht am Wochenende mal ein Bier oder ein Glas Wein, aber das bewusst als ‚etwas gönnen’. Ansonsten hilft auch ein Ernährungsberater“, lautet seine Antwort. Von Light-, Diät und Abnehmprodukten rät er ab: „Die sorgen meist bestenfalls für Heißhungerattacken. Es geht darum, bewusst und ausgewogen zu essen und einfach über das Essen nachzudenken.“

Hilft vegetarische oder vegane Ernährung? „Die Frage ist interessant“, sagt Schmitz. „Tatsächlich ist das mein Neujahrsvorsatz: Ich werde zwei, drei Monate vegan leben um zu erfahren, was das mit mir und meinem Körper macht. Ich will meine Kunden in dieser Frage kompetent beraten können und mache daher den Selbstversuch“, sagt er. Eine Umstellung der Ernährung sei aber generell wichtig. „Wenn man dann in einem noch etwas für Tiere und das Klima tut ist das vielleicht eine gute Möglichkeit. Beantworten kann ich die Frage im Frühjahr final“, sagt er.

NFT Gym - Fittness Trainer, Tipps fŸrs neue Jahr Jannik Schmitz Personal Trainer Training. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

