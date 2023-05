Krisensicher trotz rückläufiger Auftragseingänge Papierverarbeitende Unternehmen beklagen teure Rohstoffe

(sti) Die Unternehmerschaft Papierverarbeitung Niederrhein wurde 1948 gegründet. Ihr gehören ausschließlich mittelständisch geprägte Unternehmen aus Krefeld und Mönchengladbach sowie den Kreisen Kleve, Viersen, Wesel und Neuss an. Sie wird von der Unternehmerschaft Niederrhein mit Sitz am Ostwall in Krefeld verwaltet und zog nun in ihrer Mitgliederversammlung Bilanz. Trotz rückläufiger Auftragseingänge habe sich die papierverarbeitende Industrie am Niederrhein im vergangenen Jahr als krisensicher erwiesen, berichtete ein Sprecher. Die Papierverarbeitung sei zwar abhängig von mittlerweile sehr teuren Rohstoffen, sagte Ralf Stobbe, dennoch habe sie nicht an Innovationsfreudigkeit eingebüßt, führte der Geschäftsführer der Suthor Papierverarbeitung in Nettetal und Vorsitzender des Verbandes aus.