Hersteller von Platinen aus Krefeld Die Precoplat GmbH investiert in ihre eigene Energieproduktion

Auf dem 25.000 Quadratmeter großen Firmengelände an der Oberdießemer Straße produziert die Firma Precoplat Leiterplatten für einen hoch spezialisierten Markt. Die Platinen sind Träger elektronischer Bauteile und befinden sich in Computern ebenso wie in Unterhaltungselektronik oder einem simplen Fön. Ohne solche Bauteile funktioniert heutzutage kaum ein Gerät.