Bis zu 2020 Stichen pro Minute ZSK präsentiert in Mailand schnellsten Stickmaschinenkopf der Welt

Die ZSK Stickmaschinen GmbH aus Krefeld ist aktuell in der Branche und darüber hinaus in aller Munde: Zuerst lieferten die Krefelder eine speziell hergestellte Maschine ins Vereinigte Königreich zur Herstellung der Stickereien auf dem Salbungsschirm bei der Krönung von König Charles III. in London. In der kommenden Woche präsentieren die Krefelder in der italienischen Modemetropole Mailand vom 8. bis 14. Juni bei der ITMA (International Textile Machinery Exhibition) die schnellste Vier-Kopf-Stickmaschine der Welt. Bezeichnenderweise heißt sie „Racer R 4W“.