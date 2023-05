Karrieretag bei der Check In Berufswelt Berufs-Karriere – viele Wege führen zum Ziel

Berufsausbildung oder Studium? Für Krefelds Wirtschaftsdezernent Eckart Preen stellt sich die oft gestellte Frage in der Form nicht zwangsläufig. „Eine Berufsausbildung ist eine gute Grundlage für ein anschließendes Studium. Die Hochschulausbildung kann in Abstimmung mit dem Arbeitgeber erfolgen und die berufliche Karriere im Betrieb stattfinden. Außerdem hat die Lehre noch den Charme, dass man damit Geld verdient. Geld, das vielleicht in Teilen gespart werden kann und während der Zeit des Studiums einigen Stress bei der Finanzierung des Lebensunterhalts vermeiden hilft“, sagt er bei der Eröffnung der Check In Berufswelt in Krefeld, die in und außerhalb des Gebäudes der Agentur für Arbeit an der Philadelphiastraße stattfand. Es müsse also kein entweder oder sein. Es gebe viele Wege zu einer beruflichen Karriere. Preen, Schirmherr der Veranstaltung und Chef der Krefelder Wirtschaftsförderung, ging mit seinem Eingangsstatement weit über höfliche Begrüßungsworte hinaus und lieferte bereits zu Beginn für die vielen Besucher im Schüleralter einen echten Mehrwert. Den gab es auch an den zahlreichen Ständen – von Polizei und Bundeswehr über Handwerk und Logistik bis hin zum öffentlichen Dienst. 60 Arbeitgeber aus Krefeld informierten über ihre Ausbildungsangebote.