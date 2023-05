Unternehmen betreibt bald vier Standorte in Krefeld IK Umwelt baut Campus und Verwaltungssitz

Krefeld · Das Unternehmen expandiert und betreibt bald vier Standorte in Krefeld: An der Fichtenhainer Allee und im Krefelder Hafen sind neue Investitionen erfolgt. An der Designstraße erfolgte die Grundsteinlegung für einen Sieben-Millionen-Euro-Neubau.

26.05.2023, 05:15 Uhr

Die Baustelle im Gewerbepark Fichtenhainer Allee aus der Vogelperspektive: Hinter dem Kran ist die ausgehobene Baugrube zu erkennen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die unternehmerische Karriere von Nico Illjan ist atemberaubend: In nur gut zehn Jahren hat er seinen Ein-Mann-Containerdienst zu einem Betrieb mit knapp 250 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 80 Millionen Euro ausgebaut. Mit der Grundsteinlegung für einen Verwaltungsneubau samt Umwelt-Campus auf einem 6500 Quadrateter großen Areal an der Designstraße im Gewerbepark Fichtenhainer Allee schlägt die IK Umwelt-Gruppe ein neues Kapitel auf. Sieben Millionen Euro investiert sie in den neuen Standort.