Büros der Zukunft entstehen in Krefeld Neuer Name – Mies van der Rohe Campus

Klassische Musik, Kabarett, Konzerte – das alles passt zwar in eine Veranstaltungshalle, aber nicht so recht in einen Business Park. Und wenn dann noch Gastronomie, Sport und Verweilzonen hinzukommen, dann ist Zeit für eine Namensänderung. Das dachte sich zumindest Wolf Reinhard Leendertz, Eigentümer des Mies van der Rohe Business Parks, der ab sofort unter Mies van der Rohe Campus firmiert. Das neue Schild am Eingang des 88.000 Quadratmeter großen Geländes an der Girmesgath 5 ist bereits beschriftet und aufgestellt.