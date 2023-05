Filiale Krefeld schließt So behandelt Primark seine Mitarbeiter

Bekannt geworden seien bei Primark auch Fälle, in denen angedroht wurde, bei selbst verschuldeten Arbeitsunfällen keine Lohnfortzahlung zu gewähren. Geäußert worden sei auch die Erwartung an die Betroffenen, den Unfall nachzustellen. Die Gewerkschaft betonte, dass jeder Unfall während der Arbeitszeit ein Arbeitsunfall sei. Das gelte auch für Wegeunfälle. Und egal, ob jemand aus Ungeschicklichkeit über die eigenen Füße stolpere oder er oder sie gegen eine Arbeitsanweisung verstoßen habe, es handele es sich trotzdem um einen Arbeitsunfall, so Verdi. In letzterem Fall gebe es gewisse rechtliche Möglichkeiten für den Arbeitgeber, eine Lohnkürzung aber sei nicht statthaft. Bei einem Arbeitsunfall liege die Haftung immer zunächst beim Arbeitgeber.