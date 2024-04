Straßen NRW droht mit neuen Verboten 150 Lkw missachten täglich das Fahrverbot auf der Uerdinger Rheinbrücke

Die im Jahr 1936 gebaute Rheinbrücke in Uerdingen hat durch die immense Nutzung von Last- und Personenwagen stark gelitten. Ein Neubau oder eine Komplettsanierung muss her. Damit die Rheinquerungen bis 2030 – so lange dauern die Planungen für einen Ersatz – noch genutzt werden kann, hat der Landesbetrieb Straßen.NRW eine Gewichts- und eine Tempobeschränkung für Fahrzeuge erlassen. Lkw mit einem Gesamtgewicht von mehr als 30 Tonnen dürfen die Uerdinger Brücke nicht mehr befahren.