Zu Besuch in Krefeld Gaucho-Start-up sucht Firmenstandort

In Argentinien hat sich seit dem Besuch des Krefelder Oberbürgermeisters Frank Meyer vor einem Jahr viel verändert. Der ultraliberale Staatspräsident Javier Milei führt seit rund vier Monaten die Amtsgeschäfte des südamerikanischen Staates – und er lässt der Wirtschaft des Landes viel Spielraum. Seit 15 Jahren hat das Land zum ersten Mal wieder einen Haushaltsüberschuss in einem Quartal verkündet. Allein im März habe der Überschuss rund 276 Milliarden Peso (294 Millionen Euro) betragen, sagte Milei am Montag in einer Fernsehansprache.