Bestandsgebäude am Ostwall Hotel-Umbau soll im Sommer starten

Die Hotel- und Beherbergungsbranche in der Stadt Krefeld ist lebendig: Das äußert sich für die zurückliegenden 40 Jahre sowohl in der Zahl der Übernachtungen, der Bettenzahl, der Gäste aus dem In- und Ausland sowie der Verweildauer. Aktuell verfügt Krefeld über 21 Hotels und Beherbergungsbetriebe mit mehr als zehn Gästebetten. Und schon im kommenden Jahr könnte ein weiteres Hotel eröffnen. Das hängt im wesentlichen davon ab, wann mit den Arbeiten zur Sanierung des Gebäudes am Ostwall 9-11 in der Innenstadt nahe Hauptbahnhof begonnen wird und wie lange sie sich hinziehen.