Im Gewerbegebiet Den Ham Hersteller von E-Scootern lässt sich in Hüls nieder

Das Gewerbegebiet Den Ham an der Odilia-von-Goch-Straße in Hüls entwickelt sich. Ein namentlich nicht näher bezeichneter Hersteller von E-Scootern wolle langfristig eine Niederlassung in Krefeld eröffnen, berichtete ein Sprecher des Beratungsunternehmens Realogis, das auf die Vermittlung von Industrie- und Logistikimmobilien sowie Gewerbegrundstücken spezialisiert sei. Der neue Mieter habe einen Vertrag für den Green Business Park über 725 Quadratmeter Lager- und Bürofläche abgeschlossen. Mit der Unterschrift des Spezialisten für innovative Fortbewegungsmittel im Bereich der Elektromobilität sei der im vergangenen Jahr durch die Bönniger GBR geplante und errichtete Gewerbepark nahezu vollvermietet, heißt es. Lediglich eine Büroetage mit 110 Quadratmetern Fläche sei noch verfügbar. Insgesamt seien acht Gewerbeeinheiten mit 210 bis etwa 800 Quadratmetern Hallen- und 94 bis rund 220 Quadratmetern Büroflächen nach höchstem KfW-Standard entstanden. Dazu zählten neben ansprechenden architektonischen Details auch die Nutzung regenerativer Energien durch eine Fotovoltaik-Anlage, die unter anderem für Ladestationen für Elektroautos genutzt werde, berichtete Realogis. Hinzu kämen lebendige Flächen durch begrünte Fassaden und Dächer sowie Blühwiesen auf den Freiflächen. Zudem seien ökologische Baustoffe, wie beispielsweise Dachträger aus Holzleimbindern, zur Ausführung gekommen. Der Green Business Park liege im Gewerbegebiet Den Ham an der stark frequentierten Bundesstraße 9 im Norden Krefelds. Die Autobahn 40 sei rund fünf Kilometer entfernt und die Städte Düsseldorf, Duisburg, Mönchengladbach sowie Venlo gut erreichbar. Die Realogis Unternehmensgruppe wurde 2005 gegründet. 2022 vermittelte sie 1,251 Millionen Quadratmeter Nutzfläche im Vermietungssegment.