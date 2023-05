Gute Noten für Stahlkonzern Outokumpu mit erstarktem Selbstbewusstsein

Das Urteil von Rating-Agenturen ist für Staaten und Unternehmen von Bedeutung. Es sagt Wichtiges über den finanziellen Status aus. Der auch in Krefeld ansässige finnische Stahlkonzern Outokumpu freut sich über das beste Kreditranking seit der ersten Bewertung vor sieben Jahren. Moody’s habe das Rating der Unternehmensfamilie von Outokumpu von Ba3 auf Ba2 angehoben. „Outokumpu ist jetzt finanziell stärker als je zuvor, und wir verfügen über die stärkste Bilanz in der Edelstahlindustrie. Mit unseren verbesserten Fähigkeiten sind wir in der Lage, auch unter schwierigeren Marktbedingungen Werte zu schaffen. Wir freuen uns sehr, dass Moody’s unsere verbesserte Widerstandsfähigkeit anerkennt und unser Unternehmensfamilienrating erneut angehoben hat“, sagt Outokumpus Finanzchefin Pia Aaltonen-Forsell.