Erfindung aus Krefeld Stokolan– eine Creme, die Geschichte machte

Es sind oft kleine Dinge, die große Kreise ziehen. Zum Beispiel das Problem, nach harter und schmutzig öliger Arbeit wieder saubere Hände zu bekommen. Vor 60 Jahren entdeckte ein kleiner Seifenfabrikant aus Krefeld die Lösung – und seitdem gibt es Stokolan. Ursprünglich in einer rosa farbenen Tube, die eher an ein Klebstoffbehältnis erinnerte, als an ein Hygieneprodukt, unterscheidet sich die Verpackung heute in keiner Weise mehr von denen für teure Anti-Falten-Produkte.