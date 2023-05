Schließung von Kaufhof und Primark in Krefeld Taskforce sucht Kontakt zu Eigentümern von Kaufhof- und Primarkgebäude – auch im Steuerparadies

Im Alleingang geht nichts: Beim Versuch, jahre- oder gar jahrzehntelangem Leerstand in der Krefelder Innenstadt vorzubeugen und damit eine Verödung der City entgegenzuwirken, sucht eine als Taskforce bezeichnete Arbeitsgruppe als erstes den Kontakt zu den Eigentümern der bislang noch als Warenhäuser Galeria Karstadt Kaufhof und Primark genutzten Immobilien am Neumarkt und an der Rheinstraße. Bekanntlich haben beide Publikumsmagneten die Schließung ihrer Filialen in Krefeld für das kommende Jahr angekündigt (wir berichteten).