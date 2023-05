Evonik in Krefeld Superabsorber-Werk Krefeld – Verkaufsprozess geht voran

Bei den Geschäftszahlen des Evonik-Konzerns interessieren in Krefeld aus zwei Gründen insbesondere die des Geschäftsbereichs Performance Materials. Zum einen zählt dazu unter anderem die Herstellung von Superabsorbern zum Beispiel für Baby-Windeln, und zum anderen soll die verselbstständigte Superabsorber GmbH mit Werk in Krefeld und rund 490 Beschäftigten am Bäkerpfad verkauft werden.