Familiengeführtes Unternehmen mit zwei Standorten in Krefeld Herbrand zahlt 3000 Euro Inflationsausgleich

Als die Herbrand Gruppe im Jahr 2015 die Mercedes-Niederlassung an der Magdeburger Straße vom Automobilhersteller selbst übernommen hat, ahnte vor allem die Gewerkschaft IG Metall nichts Gutes. Sie habe Bauchschmerzen und sagte unsichere Arbeitsplätze bei niedrigerem Lohn voraus. Die vergangenen sieben Jahre belehrten die Arbeitnehmervertreter eines besseren: Das familiengeführte Unternehmen Herbrand investierte mehr als 30 Millionen Euro in Krefeld und baute die Zahl der Beschäftigten deutlich aus. „In unseren beiden Betrieben in Krefeld beschäftigen wir insgesamt 254 Mitarbeitende inklusive der 36 Auszubildenden“, informierte ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Zur Niederlassung in Bockum kam der Bau und Betrieb eines Mercedes-Nutzfahrzeug-Kompetenzzentrums in Fichtenhain hinzu.