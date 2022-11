Seltenes Fachwerk in Krefeld Jürgen Holzapfel fertigt Lampenschirme in eigener Werkstatt

Jürgen Holzapfel ist in seinem Beruf gleichsam ein Exot: Er betreibt eine der wenigen, noch in Deutschland von Hand herstellenden Lampenschirm-Werkstätten und ist mit seinem Geschäft in Krefeld ansässig. Der Firmengründer ist seit dem November 1978 selbstständig und nun seit fast 20 Jahren an der Neuen Linner Straße 74 in Krefeld mit einer Werkstatt und seinem Einzelhandelsgeschäft zu finden.