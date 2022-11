IHK-Analyse zum Wirtschaftsstandort Unternehmer geben Krefeld mäßige Note

Krefeld ist ein attraktiver Standort für die Wirtschaft und bekommt trotzdem nur mittelmäßige Noten von den Unternehmen. Woran das liegt? Krefeld greift seinen Gewerbetreibenden überdurchschnittlich tief bei Gebühren und Steuern in die Kassen, kann mit der Innenstadt nicht punkten und hinkt beim Beschäftigtenwachstum hinterher. Für die anspruchsvollen Anforderungen in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und qualifizierten Dienstleistungsbereichen fehlt es vielerorten an Potenzial. Die Quote bei den Langzeitarbeitslosen und Menschen ohne Berufsabschluss ist seit vielen Jahren sehr hoch.