Neue Vorsitzende Sylke Fleischhut Prominenz vertritt am Ostwall die Ernährungsbranche

(sti) Der Arbeitgeberverband der Ernährungsindustrie Nordrhein-Westfalen mit seinen Vertretern namhafter deutscher Unternehmen sitzt in Krefeld und hat sich neu aufgestellt. Während seiner Mitgliederversammlung hat er Sylke Fleischhut von der August Storck KG in Halle zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie folgt als erste Frau auf der Kommandobrücke auf den langjährigen, bisherigen Vorsitzenden Hans-Werner Runschke. „Nach zehn Jahren an der Spitze des Verbandes war es nun an der Zeit, den Staffelstab weiterzugeben“, so der 69-Jährige, der viele Jahre als Prokurist bei der Zentis GmbH & Co. KG Aachen tätig war. Runschke freue sich, seinen Posten bei Sylke Fleischhut in besten Händen zu wissen.