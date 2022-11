Werk in Krefeld Die Siemens AG verzeichnet Erfolge in ihrer Mobility-Sparte

In Krefeld gilt das Interesse naturgemäß der Sparte Siemens Mobility. Die beschäftigt zum Beispiel in Uerdingen an der Duisburger Straße in ihrem Werk für die Herstellung von Hochgeschwindigkeits- und Regionalzügen mehr als 2000 Menschen. Der Auftragseingang bei Siemens Mobility ist im vierten Quartal des Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahr 2,759 Milliarden Euro auf 2,563 Milliarden Euro gesunken. Der Umsatz ist im selben Zeitraum von 2,51 Milliarden auf 2,691 Milliarden Euro gestiegen. Auch unter dem Strich sieht das Ergebnis besser aus. Der Jahresüberschuss wuchs um fünf Prozent von 225 millionen Euro auf 236 Millionen Euro. Die Ergebnismarge war leicht rückläufig: statt neun Prozent betrug sie 8,8 Prozent.