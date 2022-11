Praxiseröffnung in der Krefelder Innenstadt Space Fit eröffnet an der Hochstraße

(RP) Neugierige Blicke hat das Space Fit gleich zur Eröffnung auf sich gezogen. Viele Flanierer beim Late-Night-Shopping in der Krefelder Innenstadt sehen sich das stylische Studio an der Hochstraße 54 genauer an. So auch Krefelds Bürgermeisterin Gisela Klaer, die als Heilpraktikerin eine besondere Beziehung zu Themen wie Gesundheit, Fitness und Therapie hat.