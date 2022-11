Fachkräftemangel immer schlimmer, warnt die IHK Jedem zweiten Betrieb droht Personalmangel

Bei der Erwähnung des Begriffs Fachkräftemangel schalten viele ab: Inflationär taucht er in der öffentlichen Diskussion auf. Dabei kann er eigentlich nicht überraschen. Die demografische Entwicklung ist seit vielen Jahren bekannt. Wie schlimm es aber um die Zukunft vieler Branchen tatsächlich steht, zeigt eine Sonderauswertung der Industrie- und Handelskammern in Düsseldorf und Krefeld. Die Lage ist desaströser als erwartet. Jeder zweite Betrieb, vereinzelt drei von vier Firmen sorgen sich darum, in Zukunft ausreichend qualifizierte Mitarbeiter gewinnen zu können, um den Laden in Schwung zu halten.