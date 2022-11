Neuheit im Krefelder Siempelkamp-Unternehmen So funktioniert der größte Messroboter der Welt

Krefelder · Die Zukunft der Gießerei-Branche wird in Krefeld geformt. Siempelkamp ist einer der weltweit führenden Innovationstreiber in dem wichtigen Industriezweig. Was kann ein Spezial-Roboter leisten?

28.11.2022, 14:00 Uhr

Der weltweit größte Messroboter nimmt bei Siempelkamp seine Arbeit auf 9 Bilder Foto: Lammertz, Thomas (lamm)